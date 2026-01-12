O Banco Santander realiza, nesta segunda-feira (12), um leilão de 13 imóveis em Goiás, com lances entre R$ 56,4 mil e R$ 3,2 milhões. As oportunidades incluem casas, apartamentos e terrenos em cidades como Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Águas Lindas e Caldas Novas.\nEntre os imóveis disponíveis para lances em Goiás, destaque para alguns imóveis, como: o apartamento de 133 m², com três quartos, três banheiros e uma vaga de garagem no Setor Bueno, em Goiânia, com lance inicial de R$ 671 mil; a cobertura duplex de 267 m², com quatro quartos, cinco banheiros e duas vagas de garagem no Bairro Termal, em Caldas Novas, com lance inicial de R$ 804 mil; a casa de 111 m², com três quartos, dois banheiros e uma vaga de garagem no Parque Ibirapuera, em Aparecida de Goiânia, com lance inicial de R$ 220,7 mil.