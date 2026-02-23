O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) abriu, nesta segunda-feira (23), visitação aos 2.871 veículos que serão vendidos em um leilão online. As visitas podem ocorrer até a próxima quinta-feira (26), nos períodos da manhã e da tarde, em Aparecida de Goiânia e Anápolis (veja os detalhes ao final do texto).\nOs lances abrem na próxima sexta-feira (27), às 10h, e o valor mínimo é R$ 900. Os lotes incluem carros e motos, sendo que alguns são recuperáveis e outros são sucatas aproveitáveis. No caso dos veículos recuperáveis, tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem participar da disputa. Já os lotes de sucatas são destinados exclusivamente a empresas cuja atividade seja a desmontagem e o comércio de peças usadas.\nA licitação será realizada no site PMKLog. Ao acessar a página inicial, a pessoa deve localizar a opção "Leilão Detran", no centro da tela. Em seguida, basta clicar no botão verde "Ver lote(s)". Na próxima janela, o interessado precisa escolher um lote e, então, dar o lance. Lembrando que é necessário ter um cadastro no portal.