O recebimento de propostas para o leilão judicial do complexo hospitalar do antigo Hospital Santa Genoveva começou nesta quinta-feira (1º). O imóvel de 53,3 mil metros quadrados, uma estrutura de alta complexidade e localizada em uma área nobre da cidade, foi avaliado em R$ 28,2 milhões. O certame é conduzido pelo leiloeiro oficial Antônio Brasil II, de forma 100% eletrônica, no portal Leilões Brasil (www.leiloesbrasil.com.br).\nA venda foi determinada pelo juiz Marcelo Pereira de Amorim, da 21ª Vara Cível da Comarca de Goiânia, dentro do processo de falência da instituição. Um dos atrativos para investidores e grupos de saúde é que o comprador receberá o bem livre de débitos tributários, trabalhistas ou acidentários da massa falida, além de limpo de hipotecas e penhoras. Os débitos existentes de IPTU serão quitados com o próprio valor arrecadado na arrematação.