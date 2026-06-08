O Itaú Unibanco realiza, no próximo dia 10 de junho, o leilão de 178 imóveis residenciais e comerciais, incluindo casas, apartamentos e terrenos. O catálogo inclui unidades localizadas em Goiás e em outros 15 estados, com lances mínimos fixados entre R$ 36 mil e R$ 2,1 milhões.\nConfira a lista dos imóveis.\nO evento será realizado integralmente por meio eletrônico, com início às 10h (horário de Brasília). Para ter acesso aos lances, os interessados devem realizar um cadastro prévio no site da Mega Leilões.\nDe carros a joias de ouro: TJGO abre leilão com mais de 400 veículos apreendidos em Goiás\nÉgua de Gusttavo Lima leiloada por R$ 1,1 milhão foi apresentada pelo próprio cantor durante leilão; vídeo\nCavalo é avaliado em R$ 88 milhões após venda milionária em leilão de Goiás\nO edital prevê o desconto de 10% para pagamento à vista. O parcelamento do saldo é permitido em até 78 meses e está disponível para a maioria dos itens com exigência de entrada, conforme especificado no documento de cada lote.