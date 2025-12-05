O Banco Itaú está com um leilão aberto para 17 imóveis em Goiás, incluindo casas e apartamentos, com lances a partir de R$ 33,3 mil. Os interessados podem participar pelo site Frazão Leilões até as 11h da próxima quarta-feira (10).\nOs imóveis estão distribuídos por nove cidades - Goiânia, Cocalzinho de Goiás, Valparaíso, Padre Bernardo, Luziânia, Planaltina, Águas Lindas, Nova Crixás e Quirinópolis. A propriedade de maior valor fica em Nova Crixás, com lances a partir de R$ 359,3 mil (veja a lista completa ao final do texto).\nOs lances estão abertos desde o dia 27 de novembro. Tanto pessoas físicas quanto empresas podem participar. Primeiro, é preciso se cadastrar no site e, em seguida, registrar o lance. Se ganhar, o participante deve enviar uma série de documentos no prazo de até dois dias úteis.