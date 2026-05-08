O Santander vai realizar, na próxima terça-feira (12), um leilão online, com encerramento dos primeiros lotes a partir das 10h, com mais de 200 imóveis em diferentes estados do país, sendo 13 em Goiás. Os lances iniciais variam de R$ 81,8 mil a R$ 938,3 mil, e alguns imóveis poderão ser financiados em até 35 anos, com entrada mínima de 20%.\nSegundo Alessandra Lopes, analista de marketing da Mega Leilões, a maior parte dos imóveis ofertados no estado é composta por casas, mas também há apartamentos disponíveis. Em Goiás, os imóveis estão distribuídos entre Anápolis, Caldas Novas, Catalão, Goiânia, Goianira, Inhumas, Ipameri, Luziânia, Santo Antônio de Goiás e São Luís de Montes Belos. Goiânia e Luziânia concentram dois imóveis cada; nas demais cidades, há uma unidade disponível.\nPara participar, os interessados precisam fazer cadastro prévio no site da Mega Leilões, parceira do banco na realização do evento, enviar documentos para validação e aceitar as condições previstas no edital. O catálogo completo dos 224 imóveis, com fotos, valores, condições de pagamento e informações detalhadas sobre cada lote, também está disponível no site.