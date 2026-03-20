Edital contempla veículos aptos à circulação e sucatas para desmonte; retirada dos bens arrematados deve ser feita em até cinco dias após o pagamento do boleto (Divulgação/TJGO)\nO Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) realiza um leilão de 580 veículos, com lances entre R$ 1,5 mil e R$ 165 mil, segundo o edital. O leilão virtual acontecerá nos dias 27 de março e 1º de abril, em parceria com a Caiapó Leilões.\nOs interessados em participar do leilão deverão realizar um cadastro prévio até 72 horas antes no site da Caiapó Leilões, leiloeira responsável pelo pregão, para dar seus lances.\nDentre os veículos oferecidos no leilão estão: uma Toyota Hilux SW4, com lance inicial de R$ 165 mil; um Toyota Corolla terá lance inicial de R$ 42 mil; e um Audi A4 com lance inicial de R$ 25 mil.\nComo será o leilão?