-Galeria: Veículos de leilão TJGO (1.3422699)\nQuem deseja comprar um veículo por um valor abaixo do praticado no mercado terá uma nova oportunidade em Goiás. O Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) realizará, entre os dias 22 e 25 de junho, um leilão exclusivamente pela internet, por meio do portal do leiloeiro oficial, com mais de 450 veículos apreendidos e vinculados a processos em tramitação no estado. Entre os itens disponíveis estão carros de passeio, motocicletas, caminhonetes, caminhões e sucatas destinadas ao reaproveitamento de peças ou reciclagem. Os lances iniciais começam em R$ 600 para automóveis e em R$ 700 para motocicletas.\nEntre os principais destaques do leilão está uma Land Rover Discovery TD6 HSE 7, ano 2019, avaliada em cerca de R$ 260 mil pela Tabela Fipe e que terá lance inicial de R$ 60 mil, valor significativamente inferior ao de mercado. Outro veículo que chama atenção é uma Toyota Hilux CD4X2 SR, ano 2014/2015, com lance inicial de R$ 44.719,20, enquanto o valor de referência na Fipe é de aproximadamente R$ 114 mil.