O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) vai realizar um leilão com 490 veículos apreendidos em processos criminais. A disputa ocorrerá de forma 100% online e reúne desde motocicletas com lances a partir de R$ 1,6 mil até caminhões pesados com lance inicial de R$ 197,3 mil. O Leilão será realizado nos dias 19 e 24 de agosto.\nPara participar, o interessado deve acessar o site da Caiapó Leilões, onde é possível consultar o edital, visualizar as fotos de cada lote e acessar a relação completa dos veículos. O leilão será dividido em duas etapas: a primeira ocorre no dia 19 de agosto e a segunda no dia 24 de agosto.\nEntre os lotes disponíveis estão automóveis e motocicletas aptos para voltar a circular, além de sucatas aproveitáveis para a retirada de peças com motor inservível e materiais destinados à reciclagem.