Um leilão online com mais de 400 veículos apreendidos será realizado entre os dias 15 e 18 de dezembro. Entre as opções estão carros em condições de rodar, sucatas aproveitáveis e material ferroso. Os valores arrecadados serão direcionados conforme a determinação judicial de cada processo.
O leilão será realizado de forma exclusiva pela internet, através do site da leiloeira. As regras completas e a lista detalhada dos lotes estão disponíveis no edital nº 009/2025.
Os valores arrecadados com a venda dos bens serão destinados conforme a decisão de cada processo judicial. Em alguns casos, os recursos vão para fundos específicos, enquanto em outros, serão depositados em contas judiciais vinculadas.