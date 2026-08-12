O 'Lide Mulher Goiás" promove um encontro sobre liderança e cultura organizacional para discutir como esses temas afetam a gestão de pessoas nas empresas. A reunião é exclusiva para filiadas e recebeu a especialista Marcela Zaidem. O evento aconteceu na manhã desta quarta-feira (12), em Goiânia.\nAo POPULAR, a presidente do Lide Mulher Goiás, Ana Flávia Canedo, explicou que a ideia dos encontros é trazer grandes nomes e especialistas de todo o país para Goiânia. Assim, as empresárias locais podem ter acesso a novos conhecimentos sem precisar sair do Estado.\nEla também destacou que Goiás tem ganhado espaço no mercado nacional e que é importante discutir temas que fazem parte do dia a dia das empresas, como cultura organizacional e a união entre mulheres que ocupam cargos de liderança.\nNão quero mais que o goiano tenha que sair da sua cidade e da sua rotina para pagar para ver uma palestra lá fora. Além disso, quando as mulheres se conectam e se unem, elas vão muito mais longe e geram uma transformação real não só nos seus negócios, mas em toda a sociedade”, disse Ana Flávia Canedo.