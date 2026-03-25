Uma lista divulgada pela Webmotors mostra o ranking dos carros usados de até R$ 50 mil mais buscados em Goiás. Os dados, publicados nessa terça-feira (24), consideraram as buscas na plataforma entre março de 2025 e fevereiro de 2026. A primeira posição ficou com o Volkswagen Gol, um dos modelos mais tradicionais do mercado brasileiro. Confira a seguir:\nVolkswagen Gol\nFiat Uno\nHonda Civic\nFiat Palio\nFord Ka\nFord Fiesta\nChevrolet Vectra\nChevrolet Astra\nChevrolet Celta\nVolkswagen Voyage\nSegundo a Webmotors, mesmo fora de linha, alguns fatores que explicam a alta demanda do Gol são a ampla oferta de peças, a manutenção acessível e o histórico de confiabilidade. Além disso, conforme a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), o modelo da Volkswagen foi o carro usado mais vendido do Brasil em 2025.