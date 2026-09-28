Quando a loja Atacadão da Mamãe, que nasceu em Anápolis, resolveu entrar no mercado de Goiânia, há pouco mais de 2 anos, escolheu a avenida Independência, que divide os bairros Jardim Atlântico e Vila Rosa, na região Sudoeste da capital, para instalar sua primeira unidade, e não bairros centrais. O empresário Reginaldo dos Santos Brito conta que, além do custo menor que em regiões tradicionais do comércio, a empresa foi atraída pelo fato da avenida ligar o Parque Amazônia a bairros populosos e já consolidados, como o setor Faiçalville e Novo Horizonte.\nEle garante que a escolha foi acertada, pois os resultados foram muito positivos, com crescentes vendas de artigos para recém-nascidos. Tanto que a empresa iniciará, em breve, a construção de sede própria em uma outra avenida da mesma região. “Queríamos continuar aqui, mas, desde que chegamos, os preços dos lotes e dos aluguéis subiram muito, justamente por causa da crescente movimentação comercial”, destaca. Brito lembra que, com as redes sociais, a loja não precisa mais estar em uma região centralizada para atrair clientes.