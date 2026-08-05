O comércio varejista está confiante num aquecimento da venda de presentes nos últimos dias que antecedem o Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo (9). Para incentivar as compras e disputar a preferência destes consumidores, lojas e shoppings anunciam descontos, brindes e o sorteio de prêmios entre os clientes que comprarem. Apesar de relatarem um orçamento mais apertado que em 2025, quase metade dos brasileiros pretende presentear os pais neste ano.\nUm levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise, mostrou que 9% dos consumidores pretendem deixar a aquisição do presente para as vésperas da data, o que representa cerca de 9,3 milhões de pessoas no comércio de última hora.\nJá uma pesquisa da Hibou Pesquisas & Insights, em parceria com a Score Agency, mostra que 46% dos consumidores pretendem presentear o pai, apesar de 34% afirmarem que o orçamento está mais apertado do que em 2025.