O Indicador de Reincidência de Pessoas Físicas, da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito), revelou que, em agosto de 2025, do total de negativações, 83,95% foram de devedores reincidentes, ou seja, consumidores que já tinham aparecido no cadastro nos últimos 12 meses. Para o presidente da CNDL, José César da Costa, os dados mostram um cenário desafiador, pois o aumento da inadimplência e o fato de quase metade da população adulta estar negativada, são sinais de que as famílias continuam com dificuldades para reequilibrar suas finanças.\n“O aumento expressivo em dívidas de três a quatro anos sugere um problema estrutural de longo prazo, onde o consumidor se vê preso em um ciclo de endividamento difícil de sair. É urgente que as políticas públicas e o setor privado foquem em educação financeira e em soluções de renegociação, permitindo que retomem o consumo de forma saudável”, diz Costa.