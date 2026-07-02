Receita Federal (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)\nA Receita Federal pagará, no dia 15 de julho, um lote extra de restituição do Imposto de Renda para contribuintes com direito à restituição, mas que não entregaram a declaração do IR em 2025, referente aos ganhos de 2024. As informações foram anunciadas em coletiva da Receita nesta quinta-feira (2), mas já haviam sido divulgadas em ocasiões anteriores pelo fisco.\nA iniciativa faz parte de um projeto-piloto que irá pagar R$ 500 milhões a 4 milhões de contribuintes. A consulta ao lote será aberta na quarta-feira (8). A restituição é paga por meio de cashback, de forma automática, para quem tem chave Pix no número do CPF. O valor-limite para receber é R$ 1.000. Os depósitos serão feitos ao longo do dia.\nPara realizar o ressarcimento, a Receita fez as declarações de forma automática entre os dias 15 e 23 de junho. O fisco estuda repetir a operação para o Imposto de Renda de 2026, com declarações referentes a 2025. A ideia e produzir estudos para dar início à declaração automática do IR a todos os contribuintes no futuro.