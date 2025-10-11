Aposta simples da Lotofácil (Marcelo Camargo/Agência Brasil)\nA sorte visitou a capital goiana e transformou um grupo de apostadores em ganhadores da Lotofácil. Uma aposta feita em Goiânia cravou os 15 números sorteados no concurso 3509, levando para casa o prêmio máximo da modalidade. O valor exato do prêmio principal destinado à aposta goianiense foi de R$ 537.675,83 – no caso de bolão, o valor é dividido pelas cotas.\nDe acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), a aposta vencedora foi registrada na Loteria Talismã, localizada no Setor Campinas. Ela foi feita no formato bolão, com oito cotas. Dessa forma, cada um dos participantes vai levar R$ 67.209,47 da premiação.\nOs números sorteados foram: 01- 03 – 04 – 07 – 09 – 10 – 12 – 14 – 15 – 16 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25.\nApostadores podem ter uma nova oportunidade de mudar de vida com o resultado da loteria (Marcelo Camargo / Agência Brasil)