Estabelecimento já distribuiu mais de R$ 2 milhões em prêmios acumulados no Jardim Guanabara (Arquivo pessoal/Humberto Carvalho)\nA lotérica em Goiânia que registrou a mais recente quina da Mega-Sena já possui um histórico de apostadores milionários. Com mais de 20 anos de tradição no Jardim Guanabara, região norte da capital, o estabelecimento já pagou prêmios que, somados, ultrapassam a marca dos R$ 2 milhões.\nNo último sorteio da Mega-Sena, realizado no sábado (12), a lotérica “A Sorte Está no Ar” registrou um bolão com 12 cotas e 7 números que levou o prêmio de R$ 84.616,08. O bilhete premiado era um jogo pronto, elaborado por uma funcionária do caixa.\nEmbora a lotérica nunca tenha entregue R$ 2 milhões em um único bilhete, a fama de 'pé-quente' é sustentada pelo montante acumulado. Segundo o proprietário, Humberto Carvalho, a somatória de todos os prêmios principais e secundários pagos pela unidade já ultrapassou essa marca ao longo de duas décadas.