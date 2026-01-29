Os investimentos em lotes devem voltar a ganhar protagonismo como alternativa de proteção patrimonial, pelo potencial de valorização em 2026. No caso de loteamentos, um dos principais motivos é que são, por sua própria natureza, ativos que oferecem a possibilidade de antecipar ganhos antes de novos reajustes de preço em um mercado onde a oferta não reage rapidamente ao aumento da demanda.\nEssa é uma das tendências apontadas em análise da Brain, que realiza estudos regulares sobre o mercado imobiliário local para a Associação de Desenvolvedores Urbanos de Goiás (ADU-GO). A pesquisa foi apresentada nesta quarta-feira (28).\nMarcelo Gonçalves, consultor da Brain, confirma que o mercado imobiliário da Região Metropolitana de Goiânia sinaliza continuidade do ciclo de crescimento, especialmente no segmento de loteamentos. Ele cita fatores como expectativa de redução da Taxa Selic, a taxa básica de juros, de valorização dos terrenos e de estabilidade no setor.