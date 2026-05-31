13 apostas de Goiás acertaram 14 números no sorteio da Lotofácil, realizado neste sábado (30). As apostas registradas nas cidades de Alto Horizonte, Aparecida de Goiânia, Buriti de Goiás, Doverlândia, Formosa, Goiânia, Itaguari e Rio Verde vão levar juntas R$ 30.856,38.\nConfira os números sorteados: 01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 08 - 09 - 11 - 14 - 18 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25\nAo todo, no Brasil, nenhuma aposta acertou as 15 dezenas. Outras 221 apostas acertaram 14 dezenas e levaram R$ 2.204,04 cada. Quem acertou 13 números vai receber R$ 35 e quem acertou 12 dezenas levou R$ 14.\nO próximo sorteio da Lotofácil será nesta segunda-feira (1º), com prêmio estimado em R$ 7,5 milhões.\nComo receber o prêmio\nDe acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), os prêmios superiores a R$ 2 mil só podem ser recebidos em suas agências bancárias, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.