Uma aposta realizada em Anápolis, no centro de Goiás, faturou R$ 202.302,67 após acertar as 15 dezenas do concurso da Lotofácil, sorteado na noite desta sexta-feira (24), pelas Loterias Caixa.\nO concurso teve outras 9 apostas ganhadoras na faixa principal, cada uma levando o mesmo valor de R$ 202 mil do prêmio de cerca de R$ 1,8 milhão.\nOs números sorteados na Lotofácil 3521, da qual o apostador anapolino foi ganhador, foram: 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23\nMega-Sena: bolão de Goiânia leva prêmio de R$ 111 mil\n+Milionária: Aposta simples de Goiás leva mais de R$ 71 mil\nAposta de Goiânia ganha R$ 537 mil na Lotofácil\nPróximo sorteio\nA Lotofácil volta a ser sorteada neste sábado (25), com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão. O valor acumulado para o concurso final zero, de número 3530, é de R$ 326.294,63. Já o montante reservado para o Sorteio Especial da Independência ultrapassa R$ 20 milhões.