Uma aposta na Lotofácil feita em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, faturou o prêmio de R$ 3.522.335,86, na terça-feira (31). Um bolão de Manaus (AM), feito com 11 apostadores, também levou a mesma quantia.\nOs números sorteados no concurso 3650 foram: 02, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22 e 25.\nO dono ou dona da bolada milionária tirou a sorte em canais eletrônicos em um canal de vendas físico, com 15 acertos. Já os onze vencedores do bolão de Manaus faturaram R$ 320.212,35 cada um.\nMais 17 goianos tiveram 14 acertos e cada um recebeu R$ 2.015,55. Foram 544 apostas ganhadoras no total.\nLotofácil: aposta de Catalão acerta 15 números e ganha pouco mais de R$ 1,3 milhão\nLotofácil: Aposta de Goiás ganha quase R$ 1,5 milhão\nMega-Sena: apostas de Goiás acertam a quina e ganham quase R$ 200 mil