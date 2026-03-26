Uma aposta de Catalão acertou os 15 números no sorteio da Lotofácil, realizado nesta quarta-feira (25). A aposta simples foi registrada na Loteria Trevo da Sorte e vai receber R$ 1.399.315,17.\nConfira os números sorteados: 01 – 03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 15 – 17 – 18 – 19 –21 – 25\nAo todo, no Brasil, 211 apostas acertaram 14 dezenas e vão receber R$ 1.986,49. Outras 8.400 apostas acertaram 13 dezenas e levaram R$ 35 cada. Quem acertou 12 números vai receber R$ 14 e quem acertou 11 dezenas levou R$ 7.\nO próximo sorteio da Lotofácil será nesta quinta-feira (26), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.\nComo receber o prêmio\nDe acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), os prêmios superiores a R$ 2 mil só podem ser recebidos em suas agências bancárias, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.