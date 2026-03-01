Uma aposta de Goiânia acertou os 15 números da Lotofácil e faturou o valor de R$ 991.906,90. O jogo, feito na modalidade simples, foi registrado na Nipo Loterias, no Setor Vila Bela. Além do bilhete goiano, outra aposta realizada no estado do Ceará também fez 15 acertos e levou o mesmo prêmio. O sorteio foi realizado nesse sábado (28) no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).\nConfira os números sorteados:\n01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 09 - 11 - 12 - 13 - 16 - 18 - 22 - 23 - 24 - 25\nOutras sete apostas goianas acertaram 14 dezenas, sendo que cada uma faturou R$ 2.276,74. Os bilhetes foram registrados nas cidades de Goiânia, Anápolis, Rio Verde, Trindade e Santa Isabel. A arrecadação total do sorteio, referente ao Concurso 3624, foi de R$ 24.531.682.\nOrganizador de bolão premiado na Mega-Sena é condenado a pagar R$ 160 mil a participante excluído, em Goiânia