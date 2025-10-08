Uma aposta feita em Goiânia acertou 15 números na Lotofácil e rendeu ao ganhador um prêmio de R$ 888 mil. Segundo a Caixa Econômica Federal (CEF), o jogo foi simples e o bilhete foi registrado presencialmente em uma lotérica. O sorteio aconteceu na noite desta terça-feira (7).\nVeja os números sorteados: 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 11 - 12 -13- 16 - 17 - 18 - 22 - 23 - 24 -25\nAlém do sortudo de Goiânia, uma aposta feita em Santos, São Paulo, também acertou 15 números e ganhou o mesmo valor: R$ 888 mil. O próximo sorteio da Lotofácil será nesta quarta-feira (8).\nMega-Sena: Três apostas de Goiás acertam cinco números e levam juntas mais de R$ 138 mil\n+Milionária: Aposta simples de Goiás leva mais de R$ 130 mil\nMega-Sena e outras loterias ficam mais caras; veja novos preços\nComo receber o prêmio\nDe acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), os prêmios superiores a R$ 2 mil só podem ser recebidos em suas agências bancárias, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.