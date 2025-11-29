Uma aposta simples de Goiás acertou os 15 números da Lotofácil e ganhou R$ 773.742,07. O sortudo é de Ipameri, no sudeste goianoa, e fez o jogo na Casa Lotérica Liberdade Loterias, conforme informações do site Loterias Caixa. O sorteio do concurso 3549 aconteceu nesta sexta (28) no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).\nVeja os números sorteados: 02 - 05 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 14 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25\nAo todo, no Brasil, duas apostas acertaram os 15 números. Além do sortudo goiano, uma aposta de Carazinho, no Rio Grande do Sul, também faturou a premiação máxima. Já 273 apostas acertaram 14 números e ganharam R$ 1.697,91 cada. Em Goiás, 12 apostas acertaram 14 números na Lotofácil.\nO próximo sorteio da Lotofácil será neste sábado (29), com prêmio estimado em R$ 7 milhões.\nNota Goiana: Moradora de Goiânia leva prêmio de R$ 50 mil; veja lista de premiados