Uma aposta de Hidrolândia, na Região Metropolitana de Goiânia, acertou os 15 números da Lotofácil e faturou o valor de R$ 1.474.410,10. Segundo a Caixa, o jogo foi realizado na modalidade bolão, ou seja, de aposta coletiva. Além disso, esse foi o único bilhete a registrar 15 acertos. O sorteio ocorreu na noite desse sábado (21) no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).\nOs números sorteados foram: 01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 18 - 20 - 23 - 25\nAinda houve outras apostas de Goiás que acertaram 14 números e, com isso, levaram prêmios menores, no valor de R$ 1.685,66. Os jogos em questão foram realizados nas cidades de Aparecida de Goiânia, Anápolis, Aurilândia, Caldas Novas, Jataí e Rio Verde.\nSegundo a Caixa, 262 apostas fizeram 14 acertos e outras 10.507 fizeram 13. Esse foi o Concurso 3642, cuja arrecadação total chegou a R$ 22.228.678,50.