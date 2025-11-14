Um apostador de Águas Lindas de Goiás, região do Entorno do Distrito Federal ganhou R$ 1,3 milhão na Lotofácil sorteada na quinta-feira (13). O prêmio total, no valor de R$ 5 milhões, foi dividido com mais duas apostas: uma em Barra Bonita (SP), outra em Rio Claro (SP).\nConfira os números sorteados no concurso 3.538: 02-03-05-08-09-10-13-14-17-19-20-21-22-24-25\nO ganhador de Goiás fez uma aposta simples, com 16 números marcados. A aposta foi feita pela internet.\nAposta em Goiás acerta 15 dezenas de Lotofácil avaliada em R$ 5 milhões\nLotofácil: Aposta de Goiânia leva quase R$ 1 milhão\nLotofácil: Aposta de Goiás acerta 15 dezenas e leva mais de R$ 700 mil\nCom 14 acertos foram registradas mais 27 apostas goianas premiadas. Cada uma deve levar um montande de R$ 1.500,85.\nComo jogar\nAo apostar na Lotofácil o jogador deve escolher entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. Ganha quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.