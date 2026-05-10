Uma aposta de Jussara acertou os 15 números no sorteio da Lotofácil, realizado neste sábado (9). A aposta simples foi registrada na Loteria Cartela dos Milhões e vai receber R$ 622.105,54.\nConfira os números sorteados: 01 - 02 - 04 - 05 - 07 - 09 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 20 - 21 - 22 - 25\nAo todo, no Brasil, 3 apostas acertaram 15 dezenas. Outras 284 apostas acertaram 14 dezenas e levaram R$ 1.968,43 cada. Quem acertou 12 números vai receber R$ 14 e quem acertou 11 dezenas levou R$ 7.\nO próximo sorteio da Lotofácil será nesta segunda-feira (11), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.\nComo receber o prêmio\nDe acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), os prêmios superiores a R$ 2 mil só podem ser recebidos em suas agências bancárias, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.