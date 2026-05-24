Uma aposta feita em Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia, acertou os 15 números no sorteio da Lotofácil. Segundo a Caixa Econômica Federal (CEF), o bilhete simples (15 números) foi registrado na casa lotérica Tempo dos Anjos. O prêmio do concurso 3692 foi de R$ 2 milhões e foi sorteado no Espaço da Sorte, em São Paulo, na noite de sábado (23).
Confira os números sorteados: 01 - 04 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 25.
Ao todo, no Brasil, outras quatro apostas acertaram 15 dezenas. Os sortudos registraram as cartelas em Bom Despacho (MG), Barra do Garças (MT), Caxias do Sul (RS) e Mafra (SC). Em Goiás, outras 16 apostas tiveram 14 acertos e vão receber mais de R$ 1,5 mil.