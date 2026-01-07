Uma aposta de Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal (DF), acertou as 15 dezenas da Lotofácil e ganhou R$ 535.077,32. Segundo informações do site Loterias Caixa, o jogo foi registrado em um canal eletrônico. Outros 12 bilhetes também fizeram 15 acertos e ganharam o mesmo valor cada. O sorteio foi realizado nessa terça-feira (6) no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).\nOs números sorteados foram:\n01 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 12 - 13 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25\nAs apostas que acertaram as 15 dezenas foram:\nNovo Gama (GO)\nCarlos Chagas (MG)\nTeresina (PI)\nNova Londrina (PR)\nPérola (PR)\nPiraí (RJ)\nBoa Vista (RR)\nFlorianópolis (SC)\nItapevi (SP)\nPalmital (SP)\nSão João da Boa Vista (SP)\nSão Paulo (SP)\nSão Paulo (SP)\nDois ganhadores da Mega da Virada ainda não retiraram o prêmio\nGrupo que apostou R$ 13 milhões na Mega da Virada teria ganhado se repetisse aposta feita em 2024