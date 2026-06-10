Uma aposta de Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, acertou as 15 dezenas do concurso 3706 da Lotofácil, sorteado na noite desta terça-feira (9), e faturou R$ 341.029,77. Conforme a Caixa Econômica Federal, a aposta simples foi registrada pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa.\nAs dezenas sorteadas foram: 01, 04, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 24 e 25.\nO concurso teve ainda outras quatro apostas vencedoras em diferentes estados, todas contempladas com o mesmo valor.\nAlém do prêmio principal, Goiás teve outros 41 bilhetes premiados no concurso. Em Senador Canedo, uma segunda aposta acertou 14 números e recebeu R$ 11.151,90.\nLotofácil: Apostador de Rio Verde acerta 15 dezenas e leva mais de R$ 1,1 milhão\nLotofácil: 13 apostas de Goiás acertam 14 números e juntas vão receber pouco mais de R$ 30 mil