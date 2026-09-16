- passagem_loterica_sul.mp4 (1.3456956)\nO empresário Matheus Mendes, de 32 anos, comprou uma lotérica no Setor Sul, na Região Central de Goiânia, em agosto. O estabelecimento foi um dos responsáveis por comercializar o bilhete premiado no concurso especial da Independência. O sorteio foi realizado nesta terça-feira (15).\nA confirmação da aposta vencedora saiu logo após o rateio divulgado pelas Loterias Caixa. O concurso especial, tradicionalmente realizado em setembro e cujo prêmio principal não acumula, reuniu milhões de apostadores em todo o país. Já no estabelecimento recém-adquirido, o clima ganhou contornos de celebração entre funcionários e clientes assíduos.\nAo POPULAR, Matheus Mendes disse que ainda está aprendendo como funciona o novo negócio e não esperava a aposta premiada.\nAdquirimos a lotérica em agosto e ainda não sabemos bem como funcionam as coisas, mas só tenho o que ficar feliz agora, porque parece que eu sou pé-quente aqui da região", disse o empresário.