Duas apostas de Goiás acertaram 15 dezenas da Lotofácil da Independência e levaram juntas mais de R$ 8 milhões. O sorteio do concurso de número 3480 aconteceu no Espaço da Sorte em São Paulo, na noite de sábado (6). Os sortudos são de Goiânia e Piracanjuba, no sul goiano.
Confira os números sorteados: 03 - 05 - 06 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23.
Na capital, segundo a Caixa Econômica Federal (CEF), o ganhador fez uma aposta simples pela internet. Já em Piracanjuba o bilhete sorteado é de bolão com 37 cotas. Ou seja, cada apostador receberá R$ 116.049,32.
Em todo o país 54 apostas acertaram as 15 dezenas e cada uma vai receber R$ 4.293.824,84. De acordo com a Caixa, nesse concurso foram arrecadados mais de R$ 781 milhões.