-VÍDEO (1.3456437)\nUma lotérica de Goiás fez bolão de mais de R$ 1,15 milhão de olho no prêmio especial da Lotofácil da Independência de R$ 300 milhões que será sorteado às 21h desta terça-feira (15). Um vídeo divulgado pela lotérica nas redes sociais mostra o dono do local, o sargento da Polícia Militar de Goiás (PMGO), Glaciel Souza Andrade, de 47 anos, mostrando mais de 60 mil cartelas de jogos (veja o vídeo acima).\nA Caixa divulgou que prorrogou o prazo para participação do concurso 3780. De acordo com o banco, o sorteio estava previsto para as 11h desta terça-feira (15), mas passou para as 21h. As apostas poderão ser realizadas até as 18h; já os bolões poderão ser registrados até as 20h pelos aplicativos Loteria Caixa e portal Loterias Caixa.\nA unidade lotérica de Glaciel Souza está aproveitando a prorrogação do prazo. Localizada em Itumbiara, no sul do estado, ela começou o trabalho há quinze dias. Segundo o organizador, o grupo já reúne cerca de 1.200 clientes ativos no Brasil e no exterior, somando mais de 60 mil apostas, algumas com 15, 19 e 20 números. O dono festeja: “Graças a Deus, este ano foi um sucesso mesmo”.