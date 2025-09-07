A Caixa Econômica Federal realizou, na noite deste sábado (6), o sorteio da Lotofácil da Independência, concurso 3480. O prêmio estimado é de R$ 220 milhões.\nAs dezenas sorteadas foram: 14 – 23 – 06 – 15 – 08 – 17 – 20 – 16 – 21 – 05 – 03 – 12 – 09 – 13 – 22.\nSegundo a Caixa, o prêmio principal não acumula. Caso haja mais de um ganhador, o valor será dividido entre as apostas vencedoras. O banco ainda fará o rateio para identificar quantos bilhetes acertaram os 15 números e em quais regiões do país foram registradas as apostas.\nO resultado oficial, com a quantidade de vencedores e os valores das faixas de premiação, será divulgado no site da Caixa nas próximas horas.