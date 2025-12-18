Duas apostas feitas em Goiás, uma em Goiânia e outra em Anápolis, acertaram os 15 números da Lotofácil e garantiram um prêmio de R$ 1.194.928,84 para cada ganhador. O sorteio foi realizado nesta quarta-feira (17) e teve, no total, quatro vencedores do prêmio principal. Os outros dois bilhetes premiados são de Fortaleza (CE) e Aracaju (SE).\nVeja os números sorteados: 01 - 04 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25.\nAlém do prêmio principal, outros apostadores de Goiás também foram premiados ao acertar 14 números, garantindo R$ 1.964,74 para cada um. Os ganhadores são de diversas cidades, como Goiânia, Aparecida, Anápolis, Catalão, Formosa, Jataí e Santo Antônio do Descoberto.\nIPVA 2026: Veja os veículos com imposto mais caro e mais barato\nMinistério Público abre concurso para nível fundamental com salário de R$ 4,5 mil