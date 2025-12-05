Duas apostas simples de Goiás acertaram as 15 dezenas da Lotofácil e ganharam juntas R$ 947.335,18. Cada uma levou quase meio milhão de reais para casa. Um ganhador é de Goiânia, e fez a aposta de forma física na Loteria Guanabara, já o outro é de Gouvelândia, no sudoeste goiano.\nVeja os números sorteados: 01 – 02 – 03 – 07 – 08 – 09 – 12 – 13 – 16 – 17 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24.\nAo todo foram três ganhadores com 15 acertos. Além dos dois de Goiás, um bolão de São Paulo com três cotas, levou R$ 473.667,57, ou seja, cada jogador do bolão ganhou quase R$ 158 mil.\nMega-Sena: apostas de Goiás acertam cinco números e ganham mais de R$ 100 mil\nLotofácil: aposta de Goiás ganha mais de R$ 770 mil\nLotofácil: Aposta de Goiás ganha R$ 1,3 milhão\nO sorteio do concurso 3553 foi realizado nesta quarta-feira (3) no Espaço da Sorte, em São Paulo – SP. Conforme a Loterias Caixa, o prêmio acumulado para o Sorteio Especial da Independência é de R$ 37.104.891,84.