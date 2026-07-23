O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quarta-feira (22) R$ 18,5 bilhões em recursos para ajudar empresas afetadas pelo tarifaço de 25% imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.\nAlém de R$ 13,5 bilhões do Tesouro que serão destinados à nova etapa do plano Brasil Soberano, haverá um aporte de R$ 5 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).\nO programa atenderá empresas afetadas pelas tarifas americanas e pelos efeitos de conflitos internacionais, setores considerados como estratégicos para a balança comercial e empresas do segmento de fertilizantes, minerais críticos e estratégicos.\nNovo tarifaço de Trump contra Brasil começa nesta quarta e ameaça até US$ 11 bilhões em exportações\nEUA decidem taxar produtos do Brasil em 25%\nNovo tarifaço volta a preocupar setores da economia goiana