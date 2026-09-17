O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta quinta-feira (17), um reajuste 15,04% no Bolsa Família. O anúncio é realizado menos de três semanas antes do primeiro turno das eleições presidenciais.\nO patamar mínimo de R$ 600 foi adotado no governo Jair Bolsonaro em 2022, também próximo da eleição. Lula manteve o valor e ainda não o tinha reajustado.\nO presidente fez o anúncio no Palácio do Planalto a lado da ministra da Casa Civil, Miriam Belchior.\nGoverno muda regra do BPC e do Bolsa Família para famílias unipessoais após acordo na Justiça\nPoucos candidatos e oferta maior de vagas impactam a agropecuária\nO QUE É O BOLSA FAMÍLIA?\nO Bolsa Família, iniciativa que nasceu no Programa Fome Zero em 2003, é um programa de transferência de renda destinado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Ele é pago pela Caixa Econômica Federal, mas a sua gestão é feita pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.