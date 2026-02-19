O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou o modelo de negócio das big techs em discurso feito em Nova Déli, na Índia, durante participação em cúpula de inteligência artificial nesta quinta-feira (19).\nO petista afirmou que a regulação das big techs está ligada ao "imperativo de salvaguardar os direitos humanos" e "proteger a integridade da informação".\n"O modelo atual de negócios dessas empresas depende da exploração de dados pessoais, da renúncia do direito à privacidade e da monetização de conteúdos chamativos que amplificam a radicalização política", disse.\nNovo diz que pedirá inelegibilidade de Lula por desfile em homenagem ao petista na Sapucaí\nLula sanciona, com vetos, reajuste salarial para cargos do Legislativo\nGoverno Lula teme eleições e abandona reforma administrativa, diz relator