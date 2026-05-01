O presidente Luiz Inácio Lula (PT) confirmou o uso do FGTS para renegociar dívidas, como parte do pacote do governo contra o endividamento da população, o chamado Desenrola 2. Aqueles que aderirem ao programa ficam bloqueados de fazerem apostas em sites esportivos por um ano, como medida de contenção aos gastos com apostas.\n"O que não pode é renegociar a dívida e continuar perdendo dinheiro apostando em bet. Por isso, quem aderir ao Novo Desenrola Brasil ficará bloqueado por um ano em todas as plataformas de apostas on-line. Não é justo que as mulheres tenham que trabalhar ainda mais para pagar as dívidas de jogo dos maridos", disse.\nNa fala em rede nacional, Lula citou as diretrizes gerais do programa, que deverá ser detalhado em evento na próxima segunda-feira (4). O endividamento da população é uma das principais preocupações do petista às vésperas de sua campanha à reeleição, conforme já verbalizado por Lula e aliados.