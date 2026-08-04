O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone nesta terça-feira (4) com o líder da Rússia, Vladimir Putin, sobre o comércio entre os dois países, com destaque para as exportações de diesel e fertilizantes.\nPor cerca de uma hora, os presidentes também trataram da situação geopolítica atual e da intenção de ampliar o comércio entre os dois países nas áreas de energia, naval e ciência e tecnologia. O presidente brasileiro tem reforçado laços comerciais com outras nações após o tarifaço imposto pelos Estados Unidos.\nA nota do governo brasileiro não especifica sobre quais conflitos os dois líderes trataram. Já o comunicado emitido pela Rússia horas antes diz que Putin teria agradecido a Lula pelo suporte nas tratativas de acordos pela paz com a Ucrânia.\nMais de 670 mil pessoas podem receber de volta taxa cobrada pelo Detran indevidamente; entenda