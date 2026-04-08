O presidente Lula (PT) afirmou nesta quarta-feira (8) que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), não poderia ter feito o acordo relativo a minerais críticos com os Estados Unidos. No mês passado, Caiado assinou um memorando de entendimento de cooperação sobre o tema.\nCaiado fez acordo com empresas americanas, fazendo concessão de coisas que ele não pode fazer porque é da União. Então se a gente não tomar cuidado, essa gente vai vender o Brasil e nós não podemos permitir", disse em entrevista ao ICL Notícias.\nGoiás abriga a única mineradora em operação de terras raras no Brasil. Um acordo desse porte não poderá ser aplicado sem aprovação do governo federal, que já afirmou não ter sido consultado sobre a negociação entre Donald Trump e Caiado.\nBanco dos EUA confirma que empréstimo a mineradora goiana prevê fornecimento de terras raras