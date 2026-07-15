O setor reúne mais de 300 famílias organizadas em uma cooperativa voltada à produção da especiaria, conforme o Senado (Reprodução / Sebrae)\nO presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a lei que reconhece o município de Mara Rosa, no norte de Goiás, como a Capital Nacional do Açafrão. A medida, de autoria do então ex-deputado federal João Campos (PODE), atual vice-prefeito de Aparecida de Goiânia, já está em vigor.\nA sansão da Lei nº 15.464, de 2026 foi publicada no Diário Oficial da União em 10 de julho. Ela oficializa o título concedido ao município goiano, que tem cerca de 10 mil habitantes e é reconhecido nacionalmente pela produção de açafrão-da-terra (Curcuma longa). A cultura da planta é uma das principais atividades econômicas da cidade e faz parte da identidade local.\nO reconhecimento teve origem no Projeto de Lei (PL) 2.522/2021, apresentado por João Campos quando exercia mandato como deputado federal. Após aprovação na Câmara dos Deputados, a proposta também passou pelo Senado, onde recebeu parecer favorável da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA).