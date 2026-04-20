"Ninguém come biodiesel, ninguém come gasolina. As pessoas comem comida." Em seu segundo dia na Alemanha, Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender o biocombustível brasileiro na Feira Industrial de Hannover, nesta segunda-feira (20), a maior do gênero no planeta. O Brasil é o país convidado da 79ª edição do evento.\nNa abertura do 42º Encontro Econômico Brasil-Alemanha, Lula afirmou que a agricultura brasileira é avançada o suficiente para evitar qualquer risco à segurança alimentar, uma das preocupações europeias, junto com a questão ambiental. "Se tem uma coisa que nós temos de sobra é terra fértil, agricultável para produzir. E quem quiser ir no Brasil nos ajudar, nós estamos colocando à disposição 40 milhões de hectares de terras degradadas que nós queremos recuperar", disse o presidente.