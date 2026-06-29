A diretora de desenvolvimento da Central Sicredi Brasil Central, Cristieny Paiva, diz que o Sicredi tem ampliado sua atuação no crédito rural e disponibilizado recursos para apoiar os produtores de leite em diferentes necessidades. Os financiamentos são destinados ao custeio da atividade e investimentos em infraestrutura, máquinas, equipamentos, melhoria das instalações, genética, manejo e tecnologias para aumentar a produtividade, a eficiência e a sustentabilidade das propriedades.\nO objetivo é proporcionar condições para que o produtor invista com planejamento e fortaleça a competitividade da atividade”, destaca Paiva.\nSegundo ela, o Sicredi mantém um relacionamento próximo com os associados por meio de gerentes e equipes especializadas no agronegócio, que visitam as propriedades, conhecem a realidade do produtor e entendem suas necessidades para propor a solução financeira. “Essa proximidade torna o processo mais consultivo, permitindo orientar sobre a documentação, a melhor linha de crédito e o planejamento do investimento, dando agilidade e segurança às operações.”