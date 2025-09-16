O evento acontece de 16 a 18 de setembro, no Centro de Convenções de Goiânia (Divulgação/ Agos)\nA SuperAgos, maior feira de supermercados do Centro-Oeste, deve movimentar mais de R$ 250 milhões e atrair 20 mil visitantes nos três dias de programação, no Centro de Convenções de Goiânia. O evento começou nesta terça-feira (16) e segue até quinta-feira (18), com mais de 200 expositores e palestrantes.\nDe acordo com Associação Goiana de Supermercados (Agos), a expectativa é de crescimento de até 15% no volume de negócios em relação ao ano passado.\nEm 2024, o setor supermercadista representou 13% do PIB de Goiás, com faturamento superior a R$ 50 bilhões e presença capilarizada em todos os 246 municípios do estado, conforme o Observatório Econômico da Agos.\nAtualmente, são 13,3 mil supermercados em Goiás, que empregam formalmente 59,3 mil pessoas e geram milhares de postos de trabalho indiretos em toda a cadeia produtiva. Diariamente, 1,2 milhão de clientes passam pelos supermercados goianos e efetivam suas compras no checkout.