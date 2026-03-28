Começa a ser instalada, no Parque Tecnológico no Câmpus Samambaia da UFG (Universidade Federal de Goiás), a Fábrica de Inteligência Artificial (IA), denominação do novo data center modular outdoor do Lamcad (Laboratório de Computação Avançada do Brasil Central). O espaço vai abrigar todos os 12 supercomputadores do Centro de Excelência em Inteligência Artificial (Ceia) e outro supercomputador para computação de alto desempenho, em fase de aquisição.\nEsse é um dos projetos que devem expandir a capacidade de armazenar informações e a soberania tecnológica em Goiás, aliados à busca de soluções para operar de formas mais sustentáveis. Também há projetos de expansão na iniciativa privada. O objetivo é atender a um acentuado aumento de demanda, causado pelo rápido avanço do uso de IA, comenta Thiago Vasques, coordenador técnico do Lamcad.