O Banco Santander realiza, na próxima segunda-feira (12), um leilão de 13 imóveis em Goiás, com lances entre R$ 56,4 mil e R$ 3,2 milhões. As oportunidades incluem casas, apartamentos e terrenos em cidades como Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Águas Lindas e Caldas Novas.\nO leilão será feito de forma virtual, às 10h, pelo site da Mega Leilões. Para a maioria dos lotes, o pagamento pode ser feito à vista ou por financiamento, com entrada mínima de 20% e parcelamento em até 35 anos (420 meses).\nOs compradores também podem utilizar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para imóveis que estejam desocupados.\nSetor imobiliário prevê alta demanda de centros comerciais e galpões\nMercado imobiliário de olho nos juros e na eleição\nVeja o novo desconto do Imposto de Renda para aposentados do INSS